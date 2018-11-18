ميهوبي: “بلماضي يستحق الدعم وألف مبروك للخضر”

دافع وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، عن الناخب الوطني” جمال بلماضي” معتبرا إياه الخيار الأنسب التي وقعت عليه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

حيث قال الوزير في تغريدة له “هذا ما كتبته عن المدرب الوطني جمال بلماضي، قبل 3 أشهر ونصف، نعم يستحق الدعم لنتركه يعمل”.

وفي الأخير هنأ الوزير محاربي الخضر عن إنجازهم بتأهلم لنهائيات الكأس الأمم الإفريقية بداية 2019.