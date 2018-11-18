ميهوبي: “بلماضي يستحق الدعم وألف مبروك للخضر”

الرياضة
  • -
  • 0
ميهوبي: “بلماضي يستحق الدعم وألف مبروك للخضر”
بقلم عبد الجلال نويس

دافع وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، عن الناخب الوطني” جمال بلماضي” معتبرا إياه الخيار الأنسب التي وقعت عليه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

حيث قال الوزير في تغريدة له “هذا ما كتبته عن المدرب الوطني جمال بلماضي، قبل 3 أشهر ونصف، نعم يستحق الدعم لنتركه يعمل”.

وفي الأخير هنأ الوزير محاربي الخضر عن إنجازهم  بتأهلم لنهائيات الكأس الأمم الإفريقية بداية 2019.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com