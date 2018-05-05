ميهوبي: تأسيس سوق الفن لإقتناء اللوحات الفنية

أكّد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم السبت، أنّ الهدف من تأسيس سوق الفن هو اقتناء لوحات فنية أصلية وليست لوحات معادة.

وأوضح ميهوبي خلال إشرافه على الطبعة الأولى لتأسيس هذا السّوق، أنّ هذه السوق ستسمح باقتناء لوحات أصلية وليست معادة ، أو أعيد رسمها لفنانين.

مؤكّدا في ذات السياق، أنّه سيتم بيع لوحات لفنانين مبتدئين ستكون لهم فرصة ليصبحوا مشهورين بلوحاتهم.

وطالب الوزير من وزيرة التربية نورية بن غبريت، بتنظيم جولات للتلاميذ لهذه السوق لتحريك المواهب الكامنة في المؤسسات الدراسية.

وطالب من الوالي عبد القادر زوخ بإقتناء بعض اللوحات لتهيئة المقرات والمواقع التابعة للولاية.