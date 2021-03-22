ميهوبي: تجديد العقد مع شركة سيال في الجزائر من عدمه سابق لأوانه

كشف وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي اليوم الإثنين أن تجديد العقد مع شركة سيال الفرنسية من عدمه سابق لأوانه.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار قال ميهوبي أنه تم تكليف مكتب دراسات وطني لتقييم تسيير شركة “سيال” في الجزائر

وأضاف الوزير أن عقد شركة “سيال” في الجزائر ينتهي في أوت 2021 وفي حال إعادة التجديد سيكون مناقشة عدة امور

واصل الوزير أن ملف شركة “سيال” قيد المحاسبة والتقييم للمدة التي خدمت بها في الجزائر

وتابع الوزير أن شركة “سيال” في الجزائر هي شركة فرعية في الجزائر تسير العاصمة وولاية تيبازة

ومن جهة أخرى اوضح الوزير ان نسبة إمتلاء السدود وصلت إلى 45 بالمائة والجزائر تنتج 580 مليون متر مكعب سنويا من تحلية المياه