ميهوبي: ترسيم جائزة موحيا لأفضل نص مسرحي بالأمازيغية

اعلن اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ترسيم ودعم جائزة موحيا السنوية لأفضل نص مسرحي مكتوب بالأمازيغية.

وتذكر وزير الثقافة ذكرى رحيل الفنان والراوي والشاعر والمترجم والكاتب المسرحي عبدالله موحيا، الذي تمرغدا تمر 14 سنة على رحيله.

وقال ميهوبي انه من أبرز الكتاب الذين أثروا الثقافة والمسرح الأمازيغيين.

وبهذه المناسبة، وترقية للغة الأمازيغية، فإن وزارة الثقافة قررت ترسيم ودعم جائزة موحيا السنوية لأفضل نص مسرحي مكتوب بالأمازيغية.