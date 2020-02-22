ميهوبي: تصريحات رئيس الجمهورية تصب في استعادة ثقة الشعب بعد ترديها

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، إنّ تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تصب في استعادة الثقة، بعد ترديها بسبب ممارسات سياسية مشوهة.

وعبر ميهوبي عن أمله في أن تسترجع الثقة، من خلال عمل ميداني صادق، بعيد عن الشعبوية.

كما دعا الأمين العام بالنيابة للأرندي أن يكون الدستور القادم، الوثيقة التي تلبي مطالب الشعب، وتسد كل الثغرات، وتعمر طويلا.

وجدد ميهوبي استعداد الأرندي، ليكون حاضرا في أي حوار أو مشاورات.

كما عبر عن أمله في القضاء على مناطق الظل والخوف من المستقبل أيضا.