ميهوبي حول شاب أحرق شهاداته: مشهد مأساوي يتجلى فيه اليأس والإحباط

علق الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، على المشهد المؤلم الذي تداوله رواد مواقع التواصل حول شاب جزائري أحرق شهاداته وابتكاراته.

وكتب ميهوبي على صفحته بتويتر:”مؤلمٌ جدّا رؤية الشاب محمد رزاق لبزه، وهو يضرم النار في شهاداته وابتكاراته”.

مضيفا: “مشهد مأساوي يتجلى فيه اليأس والإحباط، شاب يحمل حلمًا وفكرة ومشروعًا طموحًا، لكنّه لم يجد الرعاية والدعم، فحوّل ما حقّقه إلى رماد”.

وتسائل ميهوبي قائلا: “إلى متى يبقى شاب موهوب، مفعم بالحيوية والرغبة في النجاح عرضة للموت البطيء؟”.