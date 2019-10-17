ميهوبي: ذكرى اليوم الوطني للهجرة تبرز للجزائريين مدى مرارة الاستعمار وقسوته

أصدر الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، رسالة بمناسبة اليوم الوطني للهجرة.

وشدد ميهوبي في الرسالة على أهمية توفير المناخ الإداري والاجتماعي اللازم لتسهيل مساهمات أبناء الجالية في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف ميهوبي، أن الفرد الجزائري قد أدرك أن سيادته الكاملة مكسب أساسي وجب علينا جميعا أن نعمل على تأكيده بمجموعة مكاسب جديدة.

وقال ميهوبي إنه ليس من المقبول أبدا أن تساهم العقول والكفاءات الجزائرية في أكبر مؤسسات العالم الاقتصادية والعلمية دون أن يتمكنوا من الإسهام في بلدهم الأم.

وجاء في رسالة الأمين العام بالنيابة للأرندي، أن هذه الذكرى تبرز للجزائريين عموما، وللمغتربين المهاجرين، بالتحديد، مدى مرارة الاستعمار وقسوته.

وأضافت الرسالة، إنه بعد 58 سنة من هذه الذكرى الأليمة، وجب علينا أن نتوقف قليلا لنستحضر تضحيات جيل نوفمبر حتى نؤكد للعالم أجمع أهمية الاستقلال الذي كان السبب الرئيسي في سيادة الشعب الجزائري على أرضه.

وقال ميهوبي بهذه المناسبة، بأنه قد وجب التفكير بشكل جدي في التأسيس لمجلس وطني للجالية يتشكل من العقول والكفاءات الجزائرية المهاجرة، يناقش السبل والطرق الكفيلة التي تمكنهم من المساهمة القوية في شتى المجالات.

وتابع ميهوبي، بأن مكانتهم العلمية في أكبر اقتصاديات العالم، تؤهلهم للعب دور أساسي في اقناع المؤسسات العالمية الكبرى للتوجه للأستثمار في الجزائر.

ولم ينسى ميهوبي، أن يؤكد على ضرورة أن نستحضر دور أحرار العالم في كشف الإستعمار الفرنسي، الذي ظل يتستر على جرائمه طيلة عقود من الزمن.

وانتهز الأمين العام بالنيابة، للأرندي، هذه الفرصة، لتهنئة المنتخب الوطني لكرة القدم، والذي يتشكل في أغلبية لاعبيه من أبناء الجزائر في الخارج.

وقال ميهوبي عن أبناء الخضر: “هم الذين أثبتوا ولاءهم لوطنهم الأم، ووفاءهم للشعب الجزائري، الذي جعل منهم تاجا فوق رأسه بعد الإستقبال التاريخي والأسطوري عقب التتويج باللقب الإفريقي”.