ميهوبي: “رممنا تمثال عين الفوارة بمبلغ رمزي ولن نضعها في المتحف”

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ميهوبي: “رممنا تمثال عين الفوارة بمبلغ رمزي ولن نضعها في المتحف”
بقلم فارس شايب

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أنّ تمثال عين الفوارة تم ترميمه بمبلغ رمزي، نافيا كل الإشاعات المتداولة بخصوص صرف مبالغ طائلة عليها.

وقال الوزير خلال إشرافه صباح اليوم السبت على نزع الستار على التمثال: “الترميم كان بمبلغ رمزي والمبالغ الكبيرة المتداولة مجرد مغالطات”.

وأضاف: “تمثال عين الفوارة من المعالم التي اجتمعت عليها الثقافة السطايفية”.

وتابع: “وأصبحت محورا هاما ونقطة إلتقاء لربط المواعيد وأخذ الصور الفوتوغرافية وأنا شخصيا لي صور عديدة مع عين الفوارة”.

فيما اعترض على أن يكون التمثال بالمتحف، مشددا على أن مكانه الحقيقي بين أبناء وزوار مدينة سطيف التي تزينت وتوسطت مسار “ترامواي” وأعطت المكان حُلة جديدة.


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