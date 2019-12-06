ميهوبي..”سأقوم بتنصيب مجلس وطني للجالية.. وهي طاقات غير مستغلة”

كشف المترشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، اليوم، أنّ برنامجه الإنتخابي يحمل في طياته الكثير للجالية الجزائرية بالمهجر.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وإعتبر ميهوبي أن الجالية الجزائرية بالمهجر محرومة من كل الإمتيازات، مؤكدا بأنها طاقات غير مستفيدة منها وغير مستغلة.

ووعد ميهوبي في حالة إنتخابه تنصيب مجلس وطني للجالية تضع ورقة الطريق للكيفية التعامل مع الجالية.

وعلق ميهوبي بخصوص المادة 51 والتي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب حكومي قال انّها ظالمة في حق أبنائنا.

كما قال أنه يجب تحسين شروط تنقل الجالية والتي تمثل 16 بالمئة من سكان الجزائر، وتلقي كل الإمتيازات التي يلقاها القاطنون بالجزائر.