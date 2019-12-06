ميهوبي.. سأنصب يوم 22 فيفري عيدا وطنيا للشعب.. والجزائر لا تملك شعبين

أكّد، المرشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، عز الدين ميهوبي، اليوم الجمعة، أنّ الحوار البناء هو أساس التعايش.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

أبرز عز الدين ميهوبي أنّ برنامجه يركز على بناء جزائر الغد ذات مؤسسات قوية، ودستور يؤسس لجمهورية المؤسسات.

كما أكّد على أنّ برنامجه حامي لأفكار الناس والحوار من اجل بناء الجزائر التي تنتظر من أبنائها الكثير في هذا الوقت والمستقبل القريب.

ودعا الأمين العام للأرندي بالنيابة، أنّ الجزائر بحاجة للجميع أبنائها دون استثناء ودون إقصاء وتهميش لأي جهة كانت.

كما دعا ذات المتحدث المواطنين الذين يزالون يخرجون للشارع أن ينظروا نظرة للمستقبل.

كما وعد أيضا بتنصيب يوم الثاني والعشرين من شهر فيفري 22 فيفري عيدا وطنيا للسيادة الشعبية

وبخصوص اختلاف الرؤى حول الإنتخابات التي تبقى بين مؤيد ومعارض قال في هذا الصدد

“أنّ الجزائر تملك شعبا واحدا فقط ولا تملك إثنين، وأنما نتختلف ونتعدد في الرؤى وهذا لصالح الجزائر”.