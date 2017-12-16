كشف وزير الثقافة “عز الدين ميهوبي” اليوم السبت، عن مراجعة قانون التراث الثقافي عام 2018.

وفي تصريح أدلى به الوزير لـ “النهار أون لاين”، على هامش منتدى المجاهد، أنّ مراجعة قانون التراث الذي مر على سنّه 20 عاما.

هو بحاجة إلى تحيين لحماية التراث من التهريب في الجزائر.

و أعلن أنّ هناك لقاء مع كلّ المؤسّسات الناشطة في الحقل التراثي لأخذ المقترحات، وبناء على هذه الأخيرة نرى التوصيات التي يخرج بها اللقاء.

مضيفا أن، الوزارة تحاول تكييفها مع متطلّبات تحيين هذا القانون، فيما يتعلّق بحماية التراث والتّهريب الآثار.

وكلّ هذه الأمور التي تحسن من خلالها هذا القانون المجال الثقافي التراثي.