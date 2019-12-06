ميهوبي: سنفتح مجال الاستثمار في قطاع الصحة للخواص لإنشاء مستشفيات

كشف، عزالدين ميهوبي المرشح للإنتخابات 12 ديسمير، بأنّ قطاع الصحة يلزمه الكثير من أجل الرقي به ومعالجة النقائص.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

قال ميهوبي :”سأفتح مجال الاستثمار في قطاع الصحة للخواص لإنشاء مستشفيات”.

كما أوضح ذات المتحدث أنه يضع كامل ثقته في الصحة العمومية المحلية، حيثٌ قال “أنا أثق في أطباء بلدي وأعالج في مستشفيات بلدي”.

كما تابع قوله بأنّ المشكل غير متعلق بقيمة ما يقدمه الطاقم الطبي وشبه الطبي، ولكن بالظروف التي يعملون بها.