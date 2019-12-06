ميهوبي.. سياستنا الخارجية يجب أن تكون مبنية على الندية والمصلحة المشتركة

كشف، عزالدين ميهوبي المرشح للإنتخابات 12 ديسمير، عن مايحمله برنامجه الإنتخابي في ما يخص الدبلوماسية والسياسة الخارجية للجزائر.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وقال ميهوبي أن ّالسياسة الخارجية ستكون مبنية على الندية والمصلحة المشتركة، وأننا نمارس سيادتنا على أكمل وجه.

كما اعرب في ذات السياق بأنه سيعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل أدوار السفارات بالخارج.