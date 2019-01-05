ميهوبي: “صنفنا زهاء 1000 معلم تاريخي عبر التراب الوطني”

كشف وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، اليوم السبت، من برج بوعريريج أن دائرته الوزارية صنفت قرابة 1000 معلم تاريخي عبر التراب الوطني.

وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية أنه أصبح من الضروري تثمين التراث المادي واللاّمادي.

وذلك من في جانبه القانوني الذي سيسمح بترقيته ليستفيد من جميع مزايا التصنيف، وأكد ميهوبي، أن دائرة الوزارية تعمل على رفع وتيرة التصنيف للمعالم التاريخية.

هذا وقرر الوزير تصنيف المسجد القديم لقرية القليعة ببلدية تاسمرت كمعلم وطني تاريخي، بالنظر لموقعه المميز، وكذا دوره في الإشعاع العلمي والديني.