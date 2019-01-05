ميهوبي ضيف المقهى الثقافي في برج بوعريريج

نزل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ضيفا على المقهى الثقافي بولاية برج بوعريريج، من تنشيط الكاتب عبد الرزاق بوكبة.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية في تويتر، نزلت اليوم ضيفا على “المقهى الثقافي” ببرج بوعريريج.

ودار النقاش حول قضايا المسرح والتمويل والتراث والجمعيات الثقافية..

وشارك في النقاش والي ولاية برج بوعريريج.

اتسم اللقاء بالصراحة وبتقديم أفكار مفيدة للارتقاء بالعمل الثقافي. وحضر المناسبة عدد من المثقفين والمبدعين..