ميهوبي :”عتيقة فنانة محبوبة ومستعدون لمساعدتها ماديا ومعنويا”

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالإطمئنان على حالة الفنانة “عتيقة طوبال”، بعد إجرائها عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكّد ميهوبي للنهار، بأنّه تكلّم معها، واطمأنّ على حالها كما تمنّى لها العودة السريعة .

و أوضح وزير الثقافة، بأنّ له استعداد لمساعدة عتيقة ماديا ومعنويا من أجل العلاج، مؤكّدا بأنّها فنانة محبوبة الجماهير.

و عادت الممثلة الفكاهية عتيقة طوبال إلى أرض الوطن الأربعاء الفارط، بعدما قضت أكثر من ثلاثة أشهر في مستشفى بباريس.

وكانت عتيقة قد أجرت عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر. وطلبت من جمهورها الدعاء لها لاستعادة صحتها و عافيتها.