عاجل

ميهوبي :”عتيقة فنانة محبوبة ومستعدون لمساعدتها ماديا ومعنويا”

فن وثقافة
  • -
  • 0
ميهوبي :”عتيقة فنانة محبوبة ومستعدون لمساعدتها ماديا ومعنويا”
بقلم إيمان ضيف الله

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالإطمئنان على حالة الفنانة “عتيقة طوبال”، بعد إجرائها عملية جراحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكّد ميهوبي للنهار، بأنّه تكلّم معها، واطمأنّ على حالها كما تمنّى لها العودة السريعة .
و أوضح وزير الثقافة، بأنّ له استعداد لمساعدة عتيقة ماديا ومعنويا من أجل العلاج، مؤكّدا بأنّها فنانة محبوبة الجماهير.
و عادت الممثلة الفكاهية عتيقة طوبال إلى أرض الوطن الأربعاء الفارط، بعدما قضت أكثر من ثلاثة أشهر في مستشفى بباريس.
وكانت عتيقة قد أجرت عملية جراحية دقيقة على مستوى الظهر. وطلبت من جمهورها الدعاء لها لاستعادة صحتها و عافيتها.

مواضيع أخرى:

بالفيديو.. هذه هي وجبة العامل الجزائري في “الفطور”

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital