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ميهوبي: على الجانب المغربي أن يمتلك الشجاعة لتقديم أسباب غلق الحدود

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ميهوبي: على الجانب المغربي أن يمتلك الشجاعة لتقديم أسباب غلق الحدود
بقلم مصطفى.ق

دافع المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي، عن فلسطين بمناسية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خلال تجمع انتخابي له بولاية تلمسان.

وأضاف ميهوبي ان المغرب العربي الكبير لا بد ان يتوحد، أقتصاديا وسياسيا وثقافيا،لبناء مغرب عربي مبني على منطق الشعوب أو المصالح، رغم وجود مشاكل كثيرة تعرقله، وعلى رأسها مشكل الحدود.

وطالب ميهوبي من الاشقاء في المغرب أن يمتلكو الشجاعة الكافية لتقديم الاسباب التي ادت إلى غلق الحدود من جانبهم.

وقال أن هذه الحدود لن تضل مغلقة الى ابد الابدين.

كما ذكر بالقضية الصحراية، وقال أن هذا الشعب لا بد أن ينال إستقلاله في أطار القانون الدولي والامم المتحدة، ونأمل ات تثمر المفاوضات الى حل هذا المشكل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=734009

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