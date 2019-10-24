ميهوبي: “علي فضيل خاض تجربة إعلامية جريئة بمهنية عالية”

قال الأمين العام بالنيابة للأرندي، عز الدين ميهوبي، أن المدير العام لمجمع الشروق، كان إنسانا متواضعا ذا وطنية، خاض تجربة إعلامية جريئة بمهنية عالية.

وقدم ميهوبي، تعازيه الخالصة، لعائلة المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، نيابة عن أعضاء وإطارات ومناضلي “الأرندي”.

وجاء في بيان للحزب: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المغفور له، علي فضيل، المدير العام لمجمع الشروق”.

وأضاف البيان: “على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأمين العام بالنيابة للحزب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي الحزب إلى أسرته، بأخلص عبارات التعازي والمواساة”.

ومن جهته، أشاد ميهوبي بالفقيد، عبر صفحته على تويتر، وقال بأنه كان إنسانا متواضعا وخدوما، وصادقا، وقدم تعازيه الخالصة لأسرته.

وإنتقل إلى رحمة الله، المدير العام لمجمع الشروق، علي فضيل، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ61 سنة، على إثر إصابته بوعكة صحية.