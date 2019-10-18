ميهوبي: عملية استقبال الإستمارات متواصلة..وإيداع ملف الترشح قبل الخميس

الوطني
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ميهوبي: عملية استقبال الإستمارات متواصلة..وإيداع ملف الترشح قبل الخميس عز الدين ميهوبي
بقلم فاطمة.ح

أكد الأمين العام بالنيابة للأرندي عز الدين ميهوبي، عملية استقبال الإستمارات لا تزال متواصلة من مختلف الولايات.

وقال ميهوبي في تصريح له أن إيداع ملف الترشح سيكون قبل يوم الخميس القادم.

مضيفا نفس المتحدث أن سيتم اصدار يوم الإثنين القادم للصحافة،لإعلان تاريخ ايداع الملف بعد تحديد الموعد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

للإشارة، سيلتقي ميهوبي غدا السبت مع كوادر حزب الأرندي وأعضاء المكتب الولائي للعاصمة.

للتذكير كان مصدر من المكتب الوطني للأرندي، قد صرح في وقت سابق أن عز الدين ميهوبي سيودع ملف الترشح الثلاثاء القادم.


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