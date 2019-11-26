ميهوبي عن سهل العبادلة ببشار: بإمكانه تغطية إحتياجات قارة بأكملها!

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ميهوبي عن سهل العبادلة ببشار: بإمكانه تغطية إحتياجات قارة بأكملها!
بقلم نادية بن طاهر

تحدث المترشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، عن سهل العبادلة في بشار، وأكد أن بإمكانه تغطية إحتياجات قارة بأكملها في حال إستغلاله.

وقال ميهوبي في تجمع شعبي في بشار، اليوم الثلاثاء: “هذا السهل كان بإمكانه أن يتحول إلى هيئة إقتصادية كبيرة لو تم إستغلاله، وفي حال إنتخابي، سيكون من أولوياتي إعادة تأهيله”.

مضيفا: “أنفقنا آلاف المليارات على هذا السهل دون أن يأتي بنتيجة، وأنا أعدكم بإعادة الإعتبار له لدعم الإقتصاد”.

وتابع ذات المتحدث: “لا يجب أن نراهن على البترول، بل علينا البحث عن الإقتصاد الدائم وهو الزراعة”.

ووعد ميهوبي في حال إنتخابه، بالإهتمام بالجانب الصحي بإنشاء مؤسسة للإسعاف الصحي السريع.

كما تطرق المترشح إلى الموالين، وإقترح فتح ورشة خاصة بهم، لمعالجة متطلباتهم، كالعلف وكذا تحسين نوعية سلالات المواشي والإبل.

وأكد المترشح في الأخير، أن برنامجه الإنتخابي يغطي كل الجوانب في البلاد، من إقتصاد وزراعة وصناعة وسياحة.


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