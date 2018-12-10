ميهوبي: “فيلم العربي بن مهيدي “لم يمنع” ولم يتعرض للرقابة”

نفى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين، أن يكون فيلم العربي بن مهيدي قد منع من العرض أو تعرض إلى الرقابة.

وأكد ميهوبي، في افتتاح معرض لملصقات حول أفلام السينما الجزائرية، بالعاصمة، أن الحكومة لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في هذا العمل.

وأن مشكلة مخرج الفيلم، هي مع اللجنة المختصة للنظر في الأفلام التاريخية التي تتناول شخصيات محددة.

حيث أن منتج الفيلم لم يلتزم حتى الآن برفع كل التحفضات التي سبق وأن اتفق على رفعها مع اللجنة.

وشدد الوزير على أن وزارتي الثقافة والمجاهدين حريصتان على إنجاز هذا الفيلم رغم كل شيئ كونهما هما الممولتان لهذا العمل.

ويستمر معرض الملصقات حول أفلام السينما الجزائرية إلى غاية 29 من ديسمبر الجاري بقصر الثقافة مفدي زكريا.