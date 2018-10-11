ميهوبي في القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الثقافة العرب

سيشارك وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في الدورة ال21 لمؤتمر وزراء الثقافية في الوطن العربي يومي 14و 15 اكتوبر بالقاهرة.

ويتطرق الاجتماع الوزاري الى مجالات التعاون الثقافي القائم بن الدول العربية لاسيما ما تعلق بدور الثقافة في ترسيخ الهوية العربية.

من خلال تعزيز وحماية اللغة العربية وكذا ابراز التراث الثقافي العربي كقاسم مشترك وتفعيل الاسابيع الثقافة بين العرب.

كما سيناقش المؤتمر التحديات الثقافية ودور الثقافة في مواجهة مشكلات التطرف والارهاب والعنصرية.

ودورها في معالجة القضايا التربوية والتعليمية، كما سيناقشها المؤتمر ادوار النخب المثقفة العربية في بناء المشروع الثقافي العربي.

وتأثير الاعلام المرئي و المسموع و وسائل التواصل الاجتماعي في المحتوى الثقافي.