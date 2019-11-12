ميهوبي: في حال إنتخابي سأضع ميثاقاً للتسامح بين الجزائريين

قال عز الدين ميهوبي، المترشح للإستحقاقات المقبلة، اليوم الثلاثاء، بأنه يتمنى في حال إنتخابه، أن ينظم لقاء وطني واسع يتم فيه التوقيع على ميثاق التسامح.

وأضاف ميهوبي، للإذاعة الجزائرية، أن هذا الميثاق يهدف لرأب الصدع وتجاوز الاختلافات بين الجزائريين، لكي لا تتحول إلى خلافات تؤثر على أداء الدولة ومؤسساتها.

وأكد المرشح لإنتخابات 12 ديسمبر، أنه لا بد من التعلم من الإخفاقات السابقة، معربا عن أمله في تنظيم لقاء وطني واسع يضم الجميع لتجاوز كل الإختلافات.

وأوضح ميهوبي، بأنه يمثل جزء من هذا الشعب، والذي عاش تحولات كبيرة، وانتصارات وخيبات، ووصل إلى محطة الفصل.

وقال عز الدين ميهوبي، أن برنامجه يتضمن 15 إلتزاما و200 إجراء.

ونوه ذات المتحدث، بالسلطة الوطنية لتنظيم الإنتخابات، والتي توفر العديد من الضمانات للمترشحين والناخبين.