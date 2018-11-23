ميهوبي في زيارة رسمية إلى ورقلة غدا

يزور غدا السبت وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ولاية ورقلة لتدشين المعرض الوطني للكتاب.
ونشر ميهوبي على صفحتة الرسمية في تويتر :أزور غدا بحول الله مدينة ورقلة لتدشين معرض وطني للكتاب.
وافتتاح وكالة جهوية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والالتقاء بمثقفي ومبدعي الولاية.
أزور غدا بحول الله مدينة #ورقلة لتدشين معرض وطني للكتاب وافتتاح وكالة جهوية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والالتقاء بمثقفي ومبدعي الولاية.. pic.twitter.com/rDFDKBdrYD
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) November 23, 2018
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