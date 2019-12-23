ميهوبي: قايد صالح أفنى عمره في خدمة الشعب.. وأدى واجبه كاملا غير منقوص

قدم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي تعازيه الخالصة في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وقال ميهوبي أن الراحل أحمد قايد صالح رجل أفنى عمره في خدمة الشعب الجزائري، وقدّم زهرة شبابه في تحرير الوطن من الإستعمار

وأضاف ميهوبي أن الرجل الأصيل والأب المجاهد أحمد قايد صالح قد رحلَ بعد أن أدّى واجبه كاملا غير منقوص، ونقش اسمه بأحرفٍ من ذهب في تاريخ الجزائر الحديث.

وأكد أمين عام الأرندي بالنيابة أن الراحل تمكّن من إنقاذ البلاد والعباد في أصعب مرحلة عاشتها الجزائر الحبيبة، ووعد بألا تسيل قطرة دم واحدة فوفّى.

كما التزم قايد صالح حسبما أكده ميهوبي بأن الراحل التزم بأن يكون الشعب هو السيد فنفّذ وتعهد بمرافقة المسار الانتخابي

وختم ميهوبي تعزيته بالرحمة على روح الفريق الذي وصفه بالرجل العظيم داعيا الله أن يرزق عائلته وأهله الكرام ورفاقه في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي جميل الصبر والسلوان