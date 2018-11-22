ميهوبي “كل ما يمس الدين و رموز الدولة و يخدش الحياء يتم توقيفه دون الإشهار به”

قال وزير لثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الخميس، أنه كل ما يمس الدين و رموز الدولة و يخدش الحياء يتم توقيفه دون الإشهار به

وذلك حتى لا يتم الترويج له.

موضحا، أن الفن الغنائي الجزائري أسمى من أن يخدش بمثل هكذا أعمال فنية غير لائقة.

وأضاف ميهوبي أنه لا يتم برمجة اغاني منحطة في المهرجانات التي تنظمها الوزارة.

مؤكدا أنه تدخل شخصيا في العديد من المرات لتوقيف أشياء يرفضها الجمهور.

حيث يتم تسجيل و تداول بعض الاغاني في فضاءات خاصة يصعب معاقبة أصحابها، لأنه ليس من السهل مراقبة مضمون الاغاني و منعها

وأكد ميهوبي في ذات السياق،، أن أعوان ديوان حقوق المؤلف مع الشرطة سقومون بمصادرة الأعمال التي تحتوي على اغاني هابطة.

وسأل ميهوبي عن إمكانية إعطائهم أسماء المغنين الذين عارض سكان الجنوب حفلاتهم الصيف المنصرم.