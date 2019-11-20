ميهوبي: “كنت وراء إنشاء قناة القرآن الكريم ..وأعدكم بمدن للإنتاج السينمائي”

قال مرشح رئاسيات ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، إنه السبب وراء إنشاء قناة القرآن الكريم.

وأكد ميهوبي في منتدى الحوار، اليوم الأربعاء، أنه كان ولا يزال داعما للثقافة.

ودعا ميهوبي الى تمكين المجتمع من صناعة الثقافة، وإنشاء أكاديمية للفنون.

وأضاف “لانملك مدن للإنتاج الإعلامي والسنيمائي، إذا أصبحت رئيسا سأنجز 5 فضاءات للانتاج السينمائي 2 بالجنوب واحدة في الهضاب، واحدة في شمال شرق، وواحدة في الشمال الغربي، وسندعم من يريد الاستثمار في هذا المجال”.

وأكد أن اول قرار، سيكون تسوية ملف الاعتماد للقنوات، حيث ستكون هناك قنوات وطنية، مع إنشاء مجلس وطني لوسائل الإعلام.

كما أكد أن سوق الإشهار يجب أن يكون منصفا وعادلا للجميع، وعلى الصحافة الرقمية أن تكون لها مرافقة الاحترافية أكثر.

ووعد ميهوبي بإطلاق خط سكك حديدية يربط الشمال بالجنوب نحو أفريقيا.

وفي حديثه عن العلاقات الجزائرية المغربية، أكد أنها عادية، آملا أن تتعزز أكثر، أما بالنسبة لقضية فتح الحدود، ففضل مرشح الرئاسيات أن يترك الأمر في وقته.

وعن مناصرة القضايا العادلة، أوضح ميهوبي أن قضية فلسطين لا نقاش عليها، ولا مزايدة، والأمر نفسه في قضية الصحراء الغربية.