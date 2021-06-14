ميهوبي: لايمكن تزويد مواطني العاصمة بمياه الشروب 24 ساعة دون إنقطاع

كشف وزير الموارد المائية كمال ميهوبي مساء اليوم الإثنين انه لا يمكن توفير المياه 24 سا على 24 سا عبر بعض بلديات العاصمة. وفي حال تم تزويد المواطنين بمياه الشروب 24 ساعة دون إنقطاع المخزون ينقص.

وصرح وزير الموارد المائية ان نظام التوزيع لايتحمل الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة جفاف وعطش.

ولدى نزوله ضيفا على حصة52 دقيقة إقتصاد في النهار واوضح الوزير انه من الأحسن أن يكون هناك مواقيت لتوزيع المياه عادلا وشامل للكل وهذا مؤقتا.

كما وارجع الوزير السبب إلى نظام إنتاج المياه بالعاصمة وتوزيعها وأشار إلى هناك مشاكل ببلديات شرق العاصمة. بينما بلديات الوسط ليس هناك مشكل لتواجد محطة تحلية مياه البحر بالحامة.

في حين أكد الوزير ان بلديات غر العاصمة تمسها العملية نوعا ما على حد قوله. كما انه لايمكن تحويل فائض المياه من الشرق إلى الغرب أوالوسط والعكس.

وبخصوص الإجراءات المتخدة لتدارك الأمر قال الوزير أن قطاعه يعمل من أجل تدارك هذا المشكل وإيجاد الحلول في أقرب الأجال.

وأضاف الوزير انه حسب التقديرات التي أشرف عليها شخصيا مع إطارات والاخصائيين في الوزارة ستكون بداية من شهر سبتمبر والدخول الإجتماعي سينتهي المشكل.

كما سيتم وضع هذه المحطات حيز الخدمة وأشار الوزير أنه تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل رئيس الجمهورية. لإنجاز محطة جديدة ببلدية المرسى بقدرة إستيعاب 120 ألف متر مكعب.

هذه المحطة ستنج بمجرد تركيب وحدتها الأولية 40 ألف متر مكعب في مدة إنجاز 4 أسابيع للوحدة. وهذا من أجل تعطية عجز مقدر بـ 670 ألف متر مكعب وأيضا الأنقاب التي ستمننا من الحصول على 340 ألف متر مكعب.

وسيتم رفع قدرة إنتاج مياه التحلية من 300 ألف منها 200 ألف محطة الحامة و40 ألف بمحطة كاب جنات. بالإضافة إلى 60 ألف لمحطة فوكا سيتم زيادة 37 ألف و500 متر مكعب لـ 4 محطاة أحادية.