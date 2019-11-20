ميهوبي: لست محسوباً على بوتفليقة

قال مترشح رئاسيات 12 ديسمبر، عز الدين ميهوبي، أنه رجل دولة، محسوب على الدولة، وليس محسوبا على أي شخص.

وأضاف ميهوبي، في حوار له مع “العربية.نت”: “إشتغلت مع 3 رؤساء، لذلك فأنا أجهل الأسباب التي تربط بين مسؤولياتي في الدولة، ومرحلة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة”.

وعن شعار حملته، تحدث ميهوبي بإسهاب قائلا، مجموعة الإلتزامات الـ15، التي أعلنت عنها، تتعلق مباشرة بالمواطن.

وقال المترشح، بأنه يلتزم بأن يعمل على فهم كل سياقات الحراك المدهش الذي بدأ في 22 فيفري، ولا يزال مستمرا في بعض المناطق.

ونبه ميهوبي، إلى أن الشعب الذي خرج يوم 22 فيفري، طالب بوقف العهدة الخامسة، وبإرجاع السيادة للشعب ومحاكمة رموز الفساد.

مضيفا أن كل هذه المطالب تحققت، ولم يبق إلا مطلب واحد، سيتحقق يوم 12 ديسمبر، وهو المادة الـ8 من الدستور.

وفي سياق آخر، قال ميهوبي: “نعرف جيدا ما يحاك ضد الجزائر، ونحن على وعي تام بخطورة الوضع وبالأهداف الحقيقية، وراء مطالب المرحلة الإنتقالية”.

وأكد ذات المتحدث، أن الرئيس القادم سيكون شرعيا، وذلك من خلال تطبيق المادة الـ8 من الدستور، والتي تقضي بأن الشعب يمارس سيادته من خلال الإنتخاب.

وعن السياسة الخارجية، تحدث ميهوبي عن العلاقات الجزائرية الفرنسية قائلا: ننتظر المزيد من الجهد من الطرف الفرنسي في مناقشة بعض الملفات، حسب ذات المصدر.