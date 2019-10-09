ميهوبي: لست مع التقشف .. لكن ينبغي ترشيد النفقات والبداية بمؤسسات الدولة

تحدث، الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، عزالدين ميهوبي، عن برنامجه وأخص بالذكر مسألة التقشف.

وقال ميهوبي في تصريح لموقع “ألجي24″، “أنا لست مع التقشف ويجب أن يكون في بعض المجالات، والبداية تكون في الدولة”.

وعن الحراك ، أشار وزير الثقافة سابقا إلى أن في بداية الحراك، كان الأرندي، يعيش فترة فتور.

وأوضح ميهوبي، في تصريح لموقع “ألجي24″، أن المسألة مست جميع الأحزاب، فالأخيرة كانت في حالة صدمة.

وعن الانتهاء من توقيعات الاستمارات، قال ميهوبي، إن النسبة وصلت 85 بالمائة، مشيرا إلى أن العملية تسير بصورة مقبولة.

إليكم الحوار الكامل لموقع “ألجي24” مع عزالدين ميهوبي