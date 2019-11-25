ميهوبي للبرلمان الأوروبي: “زمن الوصاية على الجزائر قد ولى.. لا دخل لكم في شؤوننا”

عبر مرشح الرئاسيات، عز الدين ميهوبي، عن غضبه من برمجة البرلمان الاوروبي لجلسة مناقشة أوضاع الجزائر.

وفي تجمع شعبي بولاية وهران، صرح ميهوبي ” زمن الوصاية على الجزائر قد ولى، لا دخل لكم في شؤوننا”.

وأضاف “هناك أطراف تريد خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار، فعشية الرئاسيات خرج لنا برلماني أوروبي، للتطاول على الجزائريين”.

وقال ميهوبي إن هناك مشكلات علينا التصدي لها، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى العمل لايجاد حلول، بتوفر عنصر الثقة والنزاهة.

وأورد “الجزائر واقفة بأبناءها، زمن الوصاية قد ولى، الجزائر سيدة بشعبها، والمواطنون سيردون بالثقيل يوم 12 ديسمبر”.