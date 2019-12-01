ميهوبي للبرلمان الأوروبي: “كل واحد يحكم سابعو ويحكم قدرو”

نشط المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي مساء اليوم، تجمعا شعبيا بدار الثقافة ملود قاسم نايت بلقاسم بولاية تيسمسيلت.

وأعلن ميهوبي أن برنامجه الانتخابي يحمل بعض الحلول لجزائر الغد، اساسه بناء جمهورية المؤسسات، التي تقى الجزائر من الازمات مستقبلا.

فجمهورية المؤسسات تبقى ولاتزول، وأما الاشخاص فيذهبون، زالدستور فيبقى، وهذا الدستور يسبقه مجموعة من الإصلاحات في جميع الميادين خاصة السياسية منها.

وهذه الإصلاحات التي يجب أن تخضع لنقاش موسع من جميع أطياف المجتمع،

وعن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للجزائر، قال ميهوبي أن الجزائر خط أحمر، العالم يعرف أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا بد أن يعرف أنها لا تقبل التدخل في شأنها الداخلي.

الجزائر ذات موقف حر وسيادة على قرارتها، فلا تقبل مجموعة إملائات، و”كأن هذا الشعب مات فيه الرجال”.

لم يلاحضو ما جرى في فرنسا، نحن نقول لهم”كل واحد يحكم سابعو، كل واحد يحكم قدرو”، وإلا فتحنا لهم ملف الجرائم الإنسانية خلال الإستعمار.

عندنا الملايين من أبناء الجزائر الذين يعيشون في أوروبا، يمكننا أن نطالب بصون انسانيتهم.

إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يمكننا أيضا أن نستعمله للرد على البرلمان الاوروبي.

لكن الرد لا بد أن يكون من الشعب الجزائر، ومسيرات أمس ويوم الجمعة دليل على فطنة الشعب الجزائري.

وقال أن الحضور القوي يوم 12 ديسمبر سيكون ردا على هذه التدخلات الخارجية، ولنقول للبرلمان الأوروبي أن الشعب الجزائري سيد في قراراته.