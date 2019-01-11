ميهوبي للجزائريين..أسڨاس أمڨاز

تقدم وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، بتهانيه وتبريكاته، إلى الشعب الجزائري والأسرة الثقافية، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969، والتي تصادف 12 جانفي من كل عام.

وعبر تغريدة للوزير في صفحته الرسمية في التويتر قال: “بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969، وعيد يناير المفعم بالبركة، أرفع لكل الشعب الجزائري، وللأسرة الثقافية، أسمى عبارات التهنئة والتبريك،..”

وتابع قائلا: “..راجيا من المولى عز وجل أن ينعم على وطننا الخير والأمن والإستقرار، وتحقيق مزيد من التطلعات خدمة للثقافة والتراث والذاكرة. Assegas Amegaz”