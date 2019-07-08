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ميهوبي للمحللين الرياضيين: “ما عجزتم عن فعله تخرجونه اليوم بأسلوب مضر”

الوطني
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ميهوبي للمحللين الرياضيين: “ما عجزتم عن فعله تخرجونه اليوم بأسلوب مضر”
بقلم أسماء.ع

وجه وزير الثقافة السابق، عز الدين ميهوبي، كلمة شديدة اللهجة، للمحللين الرياضيين عبر القنوات الجزائرية.

وقال ميهوبي،إنه عندما يستمع إلى بعض المحللين،يكتفي بالقول إنهم إما خارج مجال التغطية،أو أن ما عجزو عن فعله يخرجونه،بأسلوب مضر.

وجاء بمنشور له عبر التويتر،”عندما أستمع إلى بعض محللي كرة القدم في القنوات الجزائرية،أكتفي بالقول إنهم إما خارج مجال التغطية”.

“أو أن ما عجزوا عن فعله كلاعبين أو مدربين يخرجونه،اليوم بأسلوب يضر بصورتهم أو بتاريخهم إن كان لهم نصيب فيه”.

تابعا “قولوا خيرا أو اصمتوا”.


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