ميهوبي: لم يتم إستشارتنا في تشكيل الحكومة الجديدة لكن سنتابع أداءها

أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أنّ الأرندي سيتابع بإهتمام أداء الحكومة الجديدة، بالرغم من عدم إستشارتهم في تشكيلتها.

وقال ميهوبي، اليوم السبت خلال عقده لندوة صحفية، أنه يأمل أن يتم إستشارة حزبه بخصوص تعديل الدستور القادم.

وأشار ميهوبي في ذات السياق، أن الثقة كبيرة في الخبرات الجزائرية التي تم تعيينها لتقديم مقترحات تعديل الدستور، وأضاف أنه يأمل بأن يكون الدستور الجديد، دستورا قويا ليعمر طويلا.

وأوضح ميهوبي أن كل ما يهم الأرندي من الحكومة الجديدة، هو ما ستقدمه و ما ستعمله مستقبلا، لأن التحدي اليوم أصبح كبير جدا.