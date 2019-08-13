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ميهوبي: لن نشل البرلمان احتجاجا على استبعادنا من الحوار الوطني

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ميهوبي: لن نشل البرلمان احتجاجا على استبعادنا من الحوار الوطني
بقلم ايمان عياش

كذّب الأمين العام بالنيابة لـ”الأرندي” عزالدين ميهوبي، اعتزام حزبه شل البرلمان إذا ما تم استبعاده من الحوار الوطني.

وقال ميهوبي في تغريدة على حسابه في تويتر، “إن ما ورد في إحدى صحف اليوم خبرٌ عارٍ عن كلُّ صحّة”.

وأوضح ميهوبي، أنّه بصفته أمينا عاما بالنيابة للأرندي، فإنّه “يفنّدُ تفنيدًا قطعيا، أن يكون الحزبُ فكّر في اعتماد أسلوب كهذا،

ويجدد دعمه لجهود هيئة الحوار والسعي لتجسيد مخرجاتها”.

وكانت إحدى الصحف الوطنية قد نشرت مقالا اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن حزبي الأفلان والأرندي يعتزمان شل البرلمان.

وأوضحت تلك الصحيفة في مقالها أن خطوة حزبي الموالاة ستأتي احتجاجا على عدم إدراجهما في جلسات الحوار الوطني المنتظر إطلاقها قريبا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687979

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