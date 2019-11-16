ميهوبي: “لهذه الأسباب ترشحت وألتزم بخدمة البلاد والعباد”

ذكر اليوم مرشح رئاسيات ديسمبر المقبل، عز الدين ميهوبي، أسباب ترشحه، مشيرا أنها ليست شجاعة أو جرأة تماما.

وقال ميهوبي، خلال عرض برنامجه الانتخابي اليوم السبت، إنه ترشح لانه مواطن جزائري له الحق في الترشح ويتمتع بكافة حقوقه.

وأضاف “ترشحت وأنا ملتزم بأن أخدم بلدي من موقع جديد يسمح لي أن أرعى ذلك ضمن رصيدي الوطني والمعرفي والثقافي والأخلاقي لخدمة الشعب”.

وأكد أنه قام رفقة فريق من الخبراء الجزائريين، بوضع 15 التزاما في برنامجه الانتخابي، تضمن أكثر من 200 إجراء للنهوض بالوطن على كافة الأصعد.

والتزم ميهوبي، أنه سيفي بوعوده ، مشددا على ضرورة استمرار الحرية ودعمها بمكاسب جديدة لتحقيق السيادة الكاملة.