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ميهوبي: ما تقوم به الآلة الدبلوماسية الجزائرية عمل جبار أرجع هيبتها

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ميهوبي: ما تقوم به الآلة الدبلوماسية الجزائرية عمل جبار أرجع هيبتها
بقلم نسرين محفوف

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، إنّ الآلة الدبلوماسية الجزائرية تقوم بعمل جبار أرجع سيادة وهيبة الدولة الجزائرية.

وأكد ميهوبي، اليوم الجمعة، أن ما تقوم به الجزائر على الساحة الدولية مهم، مؤكدا دعم الأرندي لما يقوم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودور الدولة لمواجهة التحديات الخارجية.

وأضاف “الآلة الدبلوماسية الجزائرية تقوم بعمل كبير، وحضورها أو تنظيمها لمؤتمرات دولية كبرى سيعزز مكانتها في الساحة السياسية العالمية”.


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التعليقات (1)

  • محمد صلاح

    كشما خلات العصابة شوية أورو ..نزيدو ناكلوه و ربي و رحمتو..

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