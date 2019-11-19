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ميهوبي: ما فوق الأرض هو الذي سيستمر ويُمكنه أن يحقق للجزائر الكثير

الوطني
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ميهوبي: ما فوق الأرض هو الذي سيستمر ويُمكنه أن يحقق للجزائر الكثير
بقلم مصطفى.ق

قال المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي أنه برمج عدد كبير من المشاريع التي تمكن من تحقيق الامن الغذائي والمائي والصحي.

واردف خلال  اليوم الثالث من الحملة الانتخابية في تجمع له بالمدية ، أن الفلاحة هي الرهان الدائم لأنها ليست ثروة زائلة، وعبر التاريخ الجزائري مرتبط بالارض،” ما فوق الأرض هو الذي سيستمر ويُمكنه أن يحقق للجزائر الكثير”.

وقال: ” سنحرص مستقبلا على أن نضع نصوصا قوية ومتينة لدولة مؤسسات حقيقية، دولة تُدار بالشفافية بالعدل والانصاف ومنح الفرص لجميع أبناء الشعب الجزائري”.

وإختتم ميهوبي تجمعه بالقول:”نأمل أن يكون برنامجنا الإنتخابي فاتحة لجزائر جديدة، إن منحنا الشعب الجزائري ثقته فإننا سنضعه موضع التنفيذ من أول يوم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729116

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