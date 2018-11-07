ميهوبي: “مبادرة لإنشاء نوادي القراءة للمكفوفين”

نوه وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الأربعاء، بفئة المكفوفين الذين رغم حرمانهم نعمة البصر إلا أنهم قدموا للعالم عباقرة غيروا مجرى التاريخ.

وأضاف الوزير عبر تغريدة له في التويتر بصفحته الرسمية، أنه يجب أن تكون مبادرة إنشاء نوادي القراءة للمكفوفين، لما تستحقه من التنوية والدعم والأخذ بأيدي المبادرين إليها.

وقال ميهوبي: “فهذه الفئة التي حُرِّمَت نعمة البصر، قدمت للعالم عباقرة غيروا مجرى التاريخ..”.

وتابع ذات المسؤول: “أطلق عليهم أصحاب الهمم، وذوو القدرات الخاصة.. وهم باتباع طريق المعرفة أثبتوا أنهم بإرادتهم قوة فاعلة في المجتمع..”.