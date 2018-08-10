 ميهوبي: محمد الصالح يحياوي  شخصية وطنية إرتبطت بالجزائر

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، أن المجاهد الراحل محمد الصالح يحياوي مجاهد من سليل عائلة عرفت بالوطنية في تاريخها.

وخلا ل تقديمه لواجب العزاء في وفاته، عدد الوزير مناقب الراحل واصفا إياه بالشخص الذي آثر الصمت منذ زمن طويل.

قائلا،أنه شخصية عرفت بإرتباطها القوي مع الجزائروكان دائما يقدم النصح في حال التحديات التي تعرفها البلاد التي ناضل من أجلها.

كما أنه حافظ على تواصله مع أصدقائه خلال الثورة وكان دائم الحضور في ما يتطلبه الموقف.

يذكر ،أن المجاهد محمد الصالح يحياوي توفي اليوم عن عمر ناهز 81 سنة بعد مرض عضال، بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش بعين النعجة.