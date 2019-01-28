ميهوبي: مدلسي قامة من قامات الوطن ..كان يثير الجدل بصمته

تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم الوزير الأسبق ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي .
وقال ميهوبي في اتصال مع النهار ، إنّ المرحوم هو قامة من قامات الوطن ، وخدم الدولة الجزائرية بصمت وحكمة.
مضيفا أنه كان رجل يثير الضجيج والجدل بصمته وحكمته و مدركا لكل التحديات التي تواجهه .
مشيرا أنه تعامل مع المرحوم عندما كان يدير وزارة الشؤون الخارجية ، و عرف ببساطته وتواضعه .
وكان يحب التعامل مع فئة الشباب ويشجعهم .
وختم الوزير ، أن المرحوم مراد مدلسي عاش محترما ومات محترما .
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