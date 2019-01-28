ميهوبي: مدلسي قامة من قامات الوطن ..كان يثير الجدل بصمته

تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بتعازيه الخالصة لعائلة المرحوم الوزير الأسبق ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي .

وقال ميهوبي في اتصال مع النهار ، إنّ المرحوم هو قامة من قامات الوطن ، وخدم الدولة الجزائرية بصمت وحكمة.

مضيفا أنه كان رجل يثير الضجيج والجدل بصمته وحكمته و مدركا لكل التحديات التي تواجهه .

مشيرا أنه تعامل مع المرحوم عندما كان يدير وزارة الشؤون الخارجية ، و عرف ببساطته وتواضعه .

وكان يحب التعامل مع فئة الشباب ويشجعهم .

وختم الوزير ، أن المرحوم مراد مدلسي عاش محترما ومات محترما .