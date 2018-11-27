ميهوبي: “مراجعة شروط إنتاج فيلم الأمير عبد القادر قريبا”

أعلن وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عن قريب الإنطلاق في مراجعة الشروط الخاصة بإنتاج فيلم عن الأمير عبد القادر.

وهذا بعد الصعوبات التي واجهت الوزارة في محاولتها الأولى لإنتاج فيلم عن هذا الرجل، ليتم إنتاجه لاحقا باعتباره مطلبا وحلما للجزائريين.

و ينتظر أن يزور ميهوبي بمعسكر مجموعة من المشاريع و الهياكل التابعة لقطاعه.

كما يشرف بموقع “الدردارة” ببلدية غريس على الإحتفالات الخاصة بالذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر.

وتسليم جائزة “الأمير عبد القادر رجل السلام” التي تمنحها سنويا جمعية على خطى الأمير لإحدى الشخصيات التي تساهم في السلم العالمي.