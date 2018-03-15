ميهوبي مستاء من هدم بناية سالفاتوري كولي بعنابة

عبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي عن استيائه لهدم بناية فيلا سالفاتوري كولي بمدينة عنابة التي يعود تاريخها لعام 1850.

والتي تم تهديمها بداية هذا الأسبوع، وفق بيان للوزارة صادر اليوم الخميس.

وتتميز هذه الفيلا التي كانت مملوكة لأحد الخواص بهندستها المعمارية الأندلسية المستوحاة من مسجد قرطبة بالأندلس .

خاصة من ناحية الأقواس الخمسة التي كانت تميز واجهة الفيلا، وقد بناها خياط يهودي مشهور من أصل أندلسي.

وتأسف الوزير لعدم مبادرة أصحاب الفيلا باستشارة قطاع الثقافة حول إمكانية إعادة ترميم هذا المبنى والحفاظ عليه بدل هدمه.

وأوضح البيان أن عملية هدم المبنى تواصلت بالرغم من تنقل ممثلين عن قطاع

الثقافة بولاية عنابة بتوجيهات من الوزير.

وهذا بسبب عدم وجود أي وصاية للقطاع على هذا المبنى، كما أنه غير مصنف ومهدد بالانهيار.

ودعا ميهوبي أصحاب الممتلكات الخاصة القديمة والعتيقة إلى التقرب من المصالح المعنية بترميم التراث.

لأخذ رأيها قبل الإقدام على أي إجراءات تضر بصورة التراث المحلي.