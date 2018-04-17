ميهوبي : منح 1000 كتاب للثانويات المتفوقة

أكّد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، أنّ عملية توزيع الكتب على الثانويات من شأنها تحفيز التلاميذ والطلاب على الكتابة.

وقال ميهوبي على هامش مراسيم عملية توزيع 1000 كتاب على الثانويات، أنّه سيتم تسليم عدد كبير من الكتب لصالح للمؤسسات التربوية.

حيث يتم منح هذا الكم من الإصدارات من الكتب لمختلف المكتبات الموجودة على مستوى الثانويات.

مؤكّدا أنّ أولوية عملية منح الكتب للثانويات المتفوقة، وفي 2018 ستكون كمية أخرى للثانويات التي حققت نتائج والتي حافظت على نتائجها.

منوّها في ذات السياق، إلى أنّ هناك ثانويات فيها مواهب للكتابة من شعر وروايات ومقالات وبحوث.

مضيفا بأنّ الهدف من هذه العملية هو ربط أبناءنا بالكتابة والكتاب.