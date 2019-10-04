ميهوبي: “من أراد إقصاء الحزب فليتقدم للصندوق ويأخذ التأشيرة من الشعب”

قال الأمين العام بالنيابة لحزب الأرندي عز الدين ميهوبي، أن الشعب يمنح كلمته لمن فيه فائدة للبلاد، ونحن نحترم الشعب مهما كانت نتيجة الإنتخابات.

وقال خلال ندوة صحافية على هامش إعلان الحزب ترشيحه للرئاسيات، أن رد الحزب سيكون ميدانيا.

ورد ميهوبي على منتقدي الحزب قائلا:” من أراد إقصائنا فليتقدم للصندوق ويأخذ التأشيرة من الشعب”.

وأضاف ميهوبي، أن المراحل الانتقالية التي دعت إليها بعض الأطراف هي غير ديموقراطية تنطوي على عدة مخاطر.

كما أنها توقع البلاد في ازمات، لأن الذين يديرون هذه المرحلة لا يستفيدون من تزكية الشعب وتم تعييينهم لاعتبارات معينة.