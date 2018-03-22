ميهوبي: من يريد نقل عين الفوارة إلى المتحف فليدخله هو!!

ردّ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الخميس، على النائب الذي أراد نقل تمثال عين الفوارة إلى المتحف بأنّه هو الأحرى بالدخول له.

وقال ميهوبي في ردّه على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنّ النائب الذي طرح سؤال هو الأحرى بالدخول إلى المتحف.

مضيفا بأنّ، الذين يطرحون مسألة نقل تمثال عين الفوارة إلى المتحف هم أولى بالدخول إلى المتحف.

وكشف الوزير بأنّ، نقل تمثال عين الفوارة إلى المتحف غير وارد ومرفوض جملة وتفصيلا.

موضحا أن العشرين سنة الاخيرة بدأت تنتشر افكار المتزمتين للترويج لهذه الدعوات الهدامة.

وأكّد الوزير في ذات السياق، أنّ عملية ترميم تمثال عين الفوارة تشارف على الإنتهاء قريبا.

مضيفا بأنّّ التمثال لم يكلف شيئا من الناحية المالية.