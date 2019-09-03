ميهوبي: “موقف الحزب واضح لأنه السند المباشر لمؤسسات الدولة”

قال عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للأرندي، أن موقف الحزب واضح، لأنه السند المباشر لمؤسسات الدولة دائما.

وأضاف ميهوبي خلال لقائه مع المجموعة البرلمانية للحزب، أن ما يهم حاليا هو الوصول بالحوار إلى الأهداف المنشودة.

وأشار ميهوبي أن 6 شهور كانت كافية لان نسمع ونرى الكثير من الأمور لأن كل الطرق تؤدي إلى انتخاب رئيس شرعي في ظروف ديموقراطية.

وقال الأمين العام بالنيابة، أن الطريق الأسلم والآمن للجزائريين واستمرارهم في المسار الدستوري هو الإنتخابات الشفافة.

من جهته أكد ميهوبي، أن الحزب بارك المسعى وخطاب رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح لإيقاف الجدل.

ونوّه ميهوبي إلى أن الحزب من أنصار الذهاب لإنتخابات سريعة ويحترم كل التوجهات والأراء وكل المبادراة الفعالة.