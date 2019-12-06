ميهوبي.. نظام lmd في الجامعة انتهى.. ولقد أثبت محدوديته

الوطني
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ميهوبي.. نظام lmd في الجامعة انتهى.. ولقد أثبت محدوديته
بقلم نويس عبد الجلال

كشف، المرشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، اليوم، أنّ  المطلوب من الجامعات هو تقديم الكفاءات وليس شهادات.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وبخصو نظام القائم بالجامعة الجزائرية lmd، قال وزير الثقافة الأسبق بأنّ النظام الحالي اثبت فشله الذريع، وجاء الوقت لتغير النظام الجامعي.

وتعهد وزير الثقافة الأسبق ميهوبي للشباب وخريجي الجامعات خاصة، بأنّه سيسقط الضرائب والرسوم على المؤسسات التي توظف أصحاب الشهادات.

كما تعهد ميهوبي بفتح أمام الخواص باب تأسيس جامعات خاصة وأمام المغتربين فتح جامعات متخصصة، وذلك من أجل المنافسة وخدمة التعليم والتي تعم  فائدتها على الجزائر.


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