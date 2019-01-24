ميهوبي: نقص الميزانية وضعف التنظيم أثرا على مهرجان وهران للفيلم العربي

صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس، أن انخفاض الميزانية ونقص المهنية في التنظيم أثرا سلبا في سير الطبعة الـ11 لمهرجان وهران للفيلم العربي.

وقال ميهوبي أن ميزانية المهرجان انخفضت من 175 مليون دج في 2014، إلى 40 مليون دج في 2018.

وأضاف الوزير أن نقص المهنية في التنظيم، تعلق أساسا بـالإيواء والبروتوكول، وضبط مواقيت عروض الأفلام.

وأكد السيد ميهوبي أن قطاعه أسدى تعليمات لمحافظة المهرجان، للبحث عن موارد مالية خارج ميزانية الدولة من أجل تمويله.

كما طالبهم بتصحيح نقائص البرمجة واختيار الأفلام، والتواصل مع المهنيين ووسائل الإعلام.

وبخصوص الأفلام التي تعرض في المهرجان منذ ترسيمه في 2007، قال ميهوبي أنها لا تخرج عن سياق إحترام القوانين الجزائرية.